Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением двух квадрокоптеров для подразделений разведки на фронт
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Волонтер Наталья Юсупова просит помочь с приобретением для разведчиков ВСУ двух квадрокоптеров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Юсуповой в фейсбуке.
"Очень срочная просьба!! Двум подразделениям разведки очень нужны квадрокоптеры! Очень трудно собирать. Без дронов разведка, как без глаз.
"Мавик 3 комбо" -115 500 грн, нужно два дрона", - написала волонтер.
Реквизиты для помощи:
Пайпал
5168752017223390 Приват , Юсупова Наталья
4149499374344032 Приват , Юсупова
5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta
IBAN UA753220010000026204306753142