Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением двух квадрокоптеров для подразделений разведки на фронт

Волонтер Наталья Юсупова просит помочь с приобретением для разведчиков ВСУ двух квадрокоптеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Юсуповой в фейсбуке.

"Очень срочная просьба!! Двум подразделениям разведки очень нужны квадрокоптеры! Очень трудно собирать. Без дронов разведка, как без глаз.

"Мавик 3 комбо" -115 500 грн, нужно два дрона", - написала волонтер.

Реквизиты для помощи:

Пайпал

[email protected]

5168752017223390 Приват , Юсупова Наталья

4149499374344032 Приват , Юсупова

5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta

IBAN UA753220010000026204306753142

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