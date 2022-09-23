На Днепропетровщине сбитый дрон-камикадзе упал на частный двор, шестеро пострадавших, - облсовет

На Днепропетровщине сбитый силами ПВО вражеский дрон-камикадзе упал на частный двор. Шесть человек пострадали.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, информирует Цензор.НЕТ.

"К вечеру силы ПВО сбили над Днепропетровщиной 2 дрона-камикадзе типа "Шахид-136". Один беспилотник упал во двор домохозяйства, там произошел пожар. Шесть человек пострадали, один человек госпитализирован", - говорится в сообщении.

Разрушены три хозяйственные постройки, поврежден частный дом, два автомобиля.

Остатки второго дрона обнаружили на одном из автодорог области. Повреждены 100 квадратных метров дорожного покрытия.

Читайте: ПВО работала на Днепропетровщине, уничтожены два беспилотника РФ

"Такими дронами атаковали нашу область не впервые. Россияне почему-то называют их "Герань-2", их звук похож на звук мопеда. Западные СМИ пишут, что тактика использования иранских "шахидов" предполагает работу двух дронов по одной цели. Очевидно, такую тактику мы сегодня и наблюдали", - добавил Лукашук.