Лавров сбежал так же мастерски, как солдаты РФ с поля боя, - Кулеба о быстром уходе российского министра из Совбеза ООН. ВИДЕО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его делегация в очередной раз "отличились" во время встречи на высоком уровне, а именно на состоявшемся в Нью-Йорке (США) 22 сентября заседании Совета Безопасности ООН. Дипломат государства-террориста опоздал на встречу на полтора часа и покинул его сразу после своего выступления.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Обозреватель, на этот факт обратил внимание глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который в своей речи подчеркнул, что Лавров "убежал так же мастерски, как солдаты РФ с поля боя", намекая на поражение агрессора на Харьковщине. .

Он отметил, что выступление российского дипломата было традиционно насыщено пропагандистскими лозунгами, штампами и необоснованными обвинениями в адрес Украины.

Читайте: Китай поддерживает целостность и суверенитет Украины, - Кулеба

Отметим, что в своей речи Лавров позволил себе заявления, что недопустимы со стороны представителей дипломатии на самом высоком уровне, в частности ругательно обозвал президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, он в очередной раз обвинил "киевский режим" в "произволе", "преступлениях" и "нацизме" и снова пожаловался на то, что США "прикрывают все злодеяния" Украины.

"Единственное, что заслуживает реакции в сегодняшнем российском выступлении, из всего потока этой лжи, – это неприемлемый жаргон, использованный российским представителем в отношении президента Украины… А еще я заметил, что российские дипломаты убегают так же искусно, как российские солдаты", – заметил украинский министр.

Также читайте: Оккупанты завезли в Мелитополь массовку из Крыма для съемки пропагандистских роликов о якобы поддержке "референдума", - мэр Федоров