Лавров сбежал так же мастерски, как солдаты РФ с поля боя, - Кулеба о быстром уходе российского министра из Совбеза ООН. ВИДЕО
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Обозреватель, на этот факт обратил внимание глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который в своей речи подчеркнул, что Лавров "убежал так же мастерски, как солдаты РФ с поля боя", намекая на поражение агрессора на Харьковщине. .
Он отметил, что выступление российского дипломата было традиционно насыщено пропагандистскими лозунгами, штампами и необоснованными обвинениями в адрес Украины.
Отметим, что в своей речи Лавров позволил себе заявления, что недопустимы со стороны представителей дипломатии на самом высоком уровне, в частности ругательно обозвал президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, он в очередной раз обвинил "киевский режим" в "произволе", "преступлениях" и "нацизме" и снова пожаловался на то, что США "прикрывают все злодеяния" Украины.
"Единственное, что заслуживает реакции в сегодняшнем российском выступлении, из всего потока этой лжи, – это неприемлемый жаргон, использованный российским представителем в отношении президента Украины… А еще я заметил, что российские дипломаты убегают так же искусно, как российские солдаты", – заметил украинский министр.