Посла Ирана лишат аккредитации из-за поставок иранского вооружения России для войны против Украины, - МИД

В ответ на поставку Ираном вооружения РФ для ведения войны против Украины будет сокращено количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве. Посла Ирана лишат аккредитации.

Об этом сообщили в МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

В исполнение поручения Президента Украины принять неотложные меры реагирования на факты использования войсками РФ оружия иранского производства на территории Украины, 23 сентября в Министерство иностранных дел Украины был вызван временный поверенный в делах Исламской Республики Иран в Украине.

"Иранской стороне было заявлено, что снабжение иранского вооружения России для его дальнейшего использования российскими войсками против украинского гражданского населения и Сил обороны напрямую противоречит публично задекларированной высшим руководством Ирана позиции нейтралитета, уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины. Поставка оружия России для Украины является недружественным актом, который наносит серьезный удар отношениям Украины и Ирана", - говорится в сообщении.

В ответ на такой недружественный акт Украина приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также значительно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве.

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