Новости • Война

Посла Ирана лишат аккредитации из-за поставок иранского вооружения России для войны против Украины, - МИД

11 00870
Посла Ирана лишат аккредитации из-за поставок иранского вооружения России для войны против Украины, - МИД
В ответ на поставку Ираном вооружения РФ для ведения войны против Украины будет сокращено количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве. Посла Ирана лишат аккредитации.

Об этом сообщили в МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

В исполнение поручения Президента Украины принять неотложные меры реагирования на факты использования войсками РФ оружия иранского производства на территории Украины, 23 сентября в Министерство иностранных дел Украины был вызван временный поверенный в делах Исламской Республики Иран в Украине.

"Иранской стороне было заявлено, что снабжение иранского вооружения России для его дальнейшего использования российскими войсками против украинского гражданского населения и Сил обороны напрямую противоречит публично задекларированной высшим руководством Ирана позиции нейтралитета, уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины. Поставка оружия России для Украины является недружественным актом, который наносит серьезный удар отношениям Украины и Ирана", - говорится в сообщении.

В ответ на такой недружественный акт Украина приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также значительно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве.

Смотрите: Силами ПВО сбит ударный БпЛА иранского производства "Mohajer-6", - Воздушные силы ВСУ. ВИДЕО

Топ комментарии

  • mrSmith
    Імпотенти срані.
    Треба ногою під сраку давати і припиняти відносини.
    І припинити обслуговування літаків АН, що знаходяться в ірані.
  • Алекс Мышкевич
    + 100 !
    розривати всі відносини з Іраном і через суд стягнути великі компенсації за сбитий Боїнг !
  • Дмитрий Selftravel
    Гоните их всех нах отсюда...Аннулируйте визы,забирайте разрешения на пребывание,отзывайте виды на жительство...Каждый перс должен ответить за политику своего недогосударства и нарушение санкций..
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости