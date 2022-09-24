Россияне обстреляли Запорожье: загорелся жилой дом, 1 человек погиб, 9 получили ранения. ФОТОрепортаж (обновлено)
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.
"Вследствие вражеской атаки по Запорожью поврежден жилой дом. Есть пострадавшие.
На месте уже работают соответствующие службы", – написал Куртев.
Председатель Запорожской военной администрации Александр Старух отметил, что одна вражеская ракета попала в жилищный сектор областного центра и вызвала пожар в многоэтажном доме.
"К сожалению, один человек погиб, 7 человек ранены. Им оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении Старуха.
Позже Куртев сообщил, что количество раненых выросло.
"В результате ночных обстрелов в одном из многоквартирных домов города произошел пожар. Огонь был ликвидирован.
Жители дома имели возможность переждать ночь в коммунальном автобусе, использованном как пункт обогрева.
Еще в девяти многоквартирных домах вылетели стекла. Выбиты окна и разрушены крыши в частных домах.
В настоящее время на местах работают коммунальные службы и представители райадминистрации.
Пострадали 9 человек. Один человек госпитализирован. К величайшему сожалению, одна женщина погибла", - говорится в сообщении.