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Россияне обстреляли Запорожье: загорелся жилой дом, 1 человек погиб, 9 получили ранения. ФОТОрепортаж (обновлено)

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Россияне обстреляли Запорожье: загорелся жилой дом, 1 человек погиб, 9 получили ранения. ФОТОрепортаж (обновлено)
Россияне нанесли удары по Запорожью, вследствие чего поврежден жилой дом, есть погибший и пострадавшие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

"Вследствие вражеской атаки по Запорожью поврежден жилой дом. Есть пострадавшие.

На месте уже работают соответствующие службы", – написал Куртев.

Председатель Запорожской военной администрации Александр Старух отметил, что одна вражеская ракета попала в жилищный сектор областного центра и вызвала пожар в многоэтажном доме.

"К сожалению, один человек погиб, 7 человек ранены. Им оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении Старуха.

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Позже Куртев сообщил, что количество раненых выросло.

"В результате ночных обстрелов в одном из многоквартирных домов города произошел пожар. Огонь был ликвидирован.

Жители дома имели возможность переждать ночь в коммунальном автобусе, использованном как пункт обогрева.

Еще в девяти многоквартирных домах вылетели стекла. Выбиты окна и разрушены крыши в частных домах.

В настоящее время на местах работают коммунальные службы и представители райадминистрации.

Пострадали 9 человек. Один человек госпитализирован. К величайшему сожалению, одна женщина погибла", - говорится в сообщении.

Россияне обстреляли Запорожье: загорелся жилой дом, 1 человек погиб, 9 получили ранения 01

Россияне обстреляли Запорожье: загорелся жилой дом, 1 человек погиб, 9 получили ранения 02

Россияне обстреляли Запорожье: загорелся жилой дом, 1 человек погиб, 9 получили ранения 03
Россияне обстреляли Запорожье: загорелся жилой дом, 1 человек погиб, 9 получили ранения 04
Россияне обстреляли Запорожье: загорелся жилой дом, 1 человек погиб, 9 получили ранения 05

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Топ комментарии

  • Igor Butenko 2bccf522
    США уже и цели для удара определили и смоделировали сколько кацапов и бульбашей здохнет в первьіе 48-72 часа. Сопли жевать никто не будет.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    як що робити? дурне питання))) маринувати м'ясо та знову готуватись до шашличків....сказати правду нарешті людям і підготувати людей щоб не було паніки,роздати людям запобіжні засоби проти радіації і тд і тп...
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    "США подняли в небо одни из самых редких и уникальных самолетов RC-135S "Cobra Ball". Использовался для слежения за советскими МБР. То есть за стратегическим ядерным оружием. Все 3 сейчас в небе, двое на границе с РФ со стороны Аляски, один летит из центра США." А Зленський тим часом ВПАРЮЄ СВОЇМ ЗЕЛІБОБАМ що не вірить що кацапня злетіла з катушок і хоче премінити ЯЗ
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