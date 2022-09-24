США пригрозили РФ тяжелыми и быстрыми экономическими последствиями в случае аннексии оккупированных территорий Украины

Штаты с союзниками и партнерами готовы ввести против России "тяжелые экономические последствия" в случае продолжения сценария относительно аннексии оккупированных территорий Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга в Вашингтоне.

"Мы готовы возложить на Россию дополнительные быстрые и тяжелые экономические последствия – вместе с нашими союзниками и партнерами – в ответ на эти действия, если они (россияне. – Ред.) пойдут дальше относительно аннексии", – отметила спикер.

"Мы продолжим твердо стоять с народом Украины и обеспечивать их "историческими" объемами оборонной помощи, чтобы помочь им защищать свою территорию, помочь им защищать свою свободу", – подчеркнула она.

Жан-Пьер напомнила, что Соединенные Штаты и другие страны-члены G7 в пятницу выступили с общим заявлением, что никогда не признают претензий РФ на суверенные территории Украины, а также не будут признавать каких-либо результатов фейковых референдумов.

По ее словам, президент Байден во время выступления в ООН на этой неделе назвал эти псевдореферендумы дерзким нарушением международного права, а также пренебрежением принципами суверенитета и территориальной целостности, лежащими в основе Устава ООН.

Она также прокомментировала ситуацию вокруг кампании по мобилизации в России.

"То, что мы видим в России, особенно в плане протестов, а также, как россияне бегут из своей страны, означает, что эта война непопулярна в народе", - отметила Жан-Пьер.

Она также подчеркнула, что нынешние действия Путина следует рассматривать как демонстрацию слабости, а не сильную позицию его режима, и это подтверждает реакция людей.

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