Новости • Агрессия России против Украины, Война

Различные условия мобилизации в регионах РФ могут обострить социальное напряжение, - ISW

6 09917
Различные условия мобилизации в регионах РФ могут обострить социальное напряжение, - ISW
Аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали, как выполняется приказ о мобилизации в России, а также пришли к выводу, что разные процессы мобилизации в разных регионах могут обострить социальное напряжение в РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ISW.

Российская мобилизационная система пытается справиться с задачей, поставленной президентом России Владимиром Путиным, и, скорее всего, не сможет создать мобилизованные резервные силы даже такого низкого качества, которое предполагалось планами Путина, если Кремль не сможет быстро исправить фундаментальные и системные проблемы.

В институте отмечают, что проблемы и ошибки в первые дни проведения широкомасштабной и сложной частичной мобилизации во время неудачной войны не являются неожиданными, хотя свидетельствуют о том, что российская военная мобилизационная инфраструктура была подготовлена к большой войне не лучше, чем и российские вооруженные силы.

Тем не менее, по мнению военных аналитиков, вполне возможно, что Министерство обороны России решит некоторые из самых плохих проблем и наладит мобилизационные усилия.

В ISW отмечают, что разногласия с указом о мобилизации и заявлениями Путина и Шойгу по категориям освобождаемых от мобилизации мужчин также вызывают гнев и недоверие к российским субъектам федерации и самому Кремлю.

По мнению экспертов, разные процессы мобилизации в разных регионах могут обострить социальное напряжение в России, которое уже возросло из-за восприятия неравенства при создании добровольческих батальонов.

В частности, лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Чеченская Республика не будет проводить мобилизацию, поскольку республика уже перевыполнила "план" призыва на 254 процента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Российская мобилизация на оккупированных территориях – преступление против народа

Ключевые выводы аналитиков ISW:

  • Российская частичная мобилизация уже в первые дни столкнулась с серьезными и системными проблемами, вызывающими недовольство населения и создающими условия для формирования мобилизационного резерва, неспособного выполнить задачи, поставленные перед ним президентом России Владимиром Путиным.
  • Протесты, нападения на призывные пункты и акты вандализма прошли по всей России в первые 48 часов после объявления частичной мобилизации.
  • Украинские войска продолжили продвижение на север и северо-запад от Лимана.
  • Украинские силы продолжали свою кампанию по перехвату в Херсонской области и сохраняли оперативную тишину по поводу продвижения украинских войск на линии столкновения.
  • Российские войска продолжали безуспешные штурмы вблизи Бахмута и северо-западнее Донецка.
  • Украинские силы сбили беспилотник иранского производства Mohajer-6, по всей вероятности, вблизи Одессы.
  • Российские оккупационные власти начали период голосования на своих фейковых референдумах об аннексии 23 сентября с откровенным принуждением и фальсификацией данных о явке избирателей.
  • Российские оккупационные власти оставались в состоянии повышенной готовности для предотвращения нападений на членов избирательных комиссий, избирательные участки и правительственные объекты.

Топ комментарии

  • Перехватчик
    Доткор Хаос 

    @Experdiza

    ·

    16 ч

    Мобилизованным в предписано явится с вещами, провиантом и картонными танками, с которыми они шли с детьми на парад победы "можем повторить".
    На этих танках они отправятся на фронт
  • Перехватчик
    Появились первые видео перехода экономики засРашки на военные рельсы

    https://twitter.com/i/status/1573404168576024586
  • НБ
    Кацапи товстошкірі фаталісти які не ******* життя як таке. Це некрофільське суспільство приречених на смерть. Тому ніяких бунтів, протестів та повстань там не буде. Ну поголосять самки свинособачі і підберуть собі якогось інваліда на заміну. І народять від них ще гірших виродків. Завжди так було...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости