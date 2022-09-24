Украинские защитники отразили вражеские атаки в районах десяти населенных пунктов, - Генштаб ВСУ

За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Бахмутское, Отрадовка, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Каменка, Авдеевка и Опытное.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Итак, начались двести тринадцатые сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и уодержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает позиции наших войск по всей линии столкновения, пытается восстановить утраченные позиции, ведет воздушную разведку.

Враг не прекращает наносить удары по гражданской инфраструктуре и домам мирных жителей. Угроза авиационных и ракетных ударов оккупантов сохраняется на всей территории Украины.

За минувшие сутки российские захватчики нанесли 5 ракетных и 14 авиационных ударов, совершили более 60 обстрелов с РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

От огневого воздействия врага пострадали более 60 населенных пунктов. В частности, Печенеги, Яцковка, Яровая, Марьинка, Красногоровка, Белогорка, Миролюбовка, Николаев, Сухой Ставок, Новая Григорьевка, Пивденное, Малые Щербаки, Григоровка, Пивниичное, Щербаки, Очаков, Соленое, Орехов и Архангельское. В результате вражеского удара по Одессе с использованием ударных БпЛА погибли 2 человека и еще двое получили ранения.

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Ночью ракетным обстрелам со стороны оккупантов подвергся город Николаев. Информация о жертвах среди гражданского населения уточняется.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Павловка, Миропольское, Краснополье, Мезеновка и Славгород Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Ивашки, Стрелка, Александровка, Колодязное и Двуречная;

на Краматорском направлении – Яровая, Райгородок, Диброва, Озерное, Северск, Спорное, Раздолевка, Веселое и Белогоровка;

на Бахмутском направлении – Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Одрадовка, Зайцево и Майорск;

на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях – Нью-Йорк, Шевченко, Бердычи, Авдеевка, Карловка, Первомайское, Водяное, Опытное, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Золотая Нива, Угледар, Никольское, Егоровка и Новоукраинка.

На Южнобужском направлении обстрелам подверглись более 35 населенных пунктов. Среди них – Высокополье, Миролюбовка, Украинка, Лозовое, Благодатовка, Широкое, Сухой Ставок, Безымянное, Терновые Поды, Ольгино, Лиманы и Мирное.

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На временно захваченной и оккупированной территории Украины оккупационные власти проводят так называемые "референдумы". В связи с низким процентом посещения "избирательных участков" работники "избирательных комиссий" в сопровождении вооруженных военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации ведут сбор подписей местных жителей непосредственно в местах их проживания.

В Запорожской и Херсонской областях мужчинам призывного возраста, отказавшимся от украинского гражданства и получившим паспорта Российской Федерации, оккупационные власти приступили к вручению повесток о мобилизации.

Военнослужащие российских оккупационных войск продолжают совершать противоправные действия в отношении гражданского населения и занимаются мародерством. В часности, по имеющейся информации, в Мелитополе так называемые "кадыровцы" захватили дилерский склад сельскохозяйственной техники и пытаются распродать имущество.

За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Бахмутское, Отрадовка, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Каменка, Авдеевка и Опытное. Авиация Сил обороны нанесла 25 ударов. Подтверждено поражение 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 7 позиций зенитных ракетных комплексов.

Подразделения противовоздушной обороны уничтожили один вертолет, один самолет и восемь БПЛА оккупантов.

Ракетные войска и артиллерия поразили 6 пунктов управления, более 20 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 3 позиции противовоздушной обороны и 4 склада с боеприпасами. Потери живой силы и техники пока уточняются.