Утром россияне из "Градов" и "Ураганов" обстреляли две общины на Днепропетровщине, есть раненые, - Резниченко. ФОТОрепортаж
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Россияне не оставляют в покое Никопольщину. На рассвете направили свои "Грады" и "Ураганы" на две громады - Марганецкую и Красногригорьевскую.
В Марганце ранены два человека - 51-летняя женщина и 49-летний мужчина. Оба в больнице. Женщина в тяжелом состоянии.
Российскими снарядами повреждено более 20 частных и многоэтажных домов и до 10 хозяйственных построек. Изувечен местный хлебозавод и пара учреждений. Загорелись несколько автомобилей. Пожарные пламя укротили.
Более 2000 семей марганчан без света. Аварийные бригады энергетиков уже работают.
В Красногригорьевской громаде никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в других районах ночь прошла под звуки сирен и прошла без атак. И в эту минуту спокойно.