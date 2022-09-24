Утром россияне из "Градов" и "Ураганов" обстреляли две общины на Днепропетровщине, есть раненые, - Резниченко. ФОТОрепортаж

На рассвете оккупанты обстреляли Марганецкую и Красногригорьевскую громады Никопольщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне не оставляют в покое Никопольщину. На рассвете направили свои "Грады" и "Ураганы" на две громады - Марганецкую и Красногригорьевскую.

В Марганце ранены два человека - 51-летняя женщина и 49-летний мужчина. Оба в больнице. Женщина в тяжелом состоянии.

Российскими снарядами повреждено более 20 частных и многоэтажных домов и до 10 хозяйственных построек. Изувечен местный хлебозавод и пара учреждений. Загорелись несколько автомобилей. Пожарные пламя укротили.

Более 2000 семей марганчан без света. Аварийные бригады энергетиков уже работают.

В Красногригорьевской громаде никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в других районах ночь прошла под звуки сирен и прошла без атак. И в эту минуту спокойно.

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