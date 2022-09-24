В Запорожье и Херсонской области мужчинам призывного возраста, получившим паспорта РФ, оккупанты раздают повестки, - Генштаб ВСУ
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На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей мужчинам призывного возраста с российскими паспортами захватчики вручают повестки о мобилизации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"В Запорожской и Херсонской областях мужчинам призывного возраста, отказавшимся от украинского гражданства и получившим паспорта Российской Федерации, оккупационные власти приступили к вручению повесток о мобилизации", - говорится в сообщении.