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В Запорожье и Херсонской области мужчинам призывного возраста, получившим паспорта РФ, оккупанты раздают повестки, - Генштаб ВСУ

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В Запорожье и Херсонской области мужчинам призывного возраста, получившим паспорта РФ, оккупанты раздают повестки, - Генштаб ВСУ
На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей мужчинам призывного возраста с российскими паспортами захватчики вручают повестки о мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"В Запорожской и Херсонской областях мужчинам призывного возраста, отказавшимся от украинского гражданства и получившим паспорта Российской Федерации, оккупационные власти приступили к вручению повесток о мобилизации", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • govtva
    Так им предателям и надо.Предупреждали же лохов.
  • LoraUA
    Роблять роботу, яку мало робити всі роки незалежності СБУ. Виявляють прихильників раші, документують їх і відправляють на утилізацію
  • Юрий Педаченко
    Только не надо рассказывать «нам об этом не говорили, а обещали бочку варенья и ящик печенья».
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