Блинкен предупредил Китай о последствиях, если он окажет поддержку вторжению РФ в Украину

Государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел Китая Ваном I предостерег КНР от поддержки России как страны-агрессора в войне против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госдеп.

"Он (Блинкен. – Ред.) подтвердил, что Соединенные Штаты осуждают войну России против Украины и отметил последствия, если КНР предоставит поддержку вторжению Москвы в суверенное государство", - говорится в сообщении.

Кроме того, госсекретарь подчеркнул, что "Соединенные Штаты остаются открытыми для сотрудничества с КНР там, где наши интересы пересекаются".

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