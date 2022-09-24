Блинкен предупредил Китай о последствиях, если он окажет поддержку вторжению РФ в Украину
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Государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел Китая Ваном I предостерег КНР от поддержки России как страны-агрессора в войне против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госдеп.
"Он (Блинкен. – Ред.) подтвердил, что Соединенные Штаты осуждают войну России против Украины и отметил последствия, если КНР предоставит поддержку вторжению Москвы в суверенное государство", - говорится в сообщении.
Кроме того, госсекретарь подчеркнул, что "Соединенные Штаты остаются открытыми для сотрудничества с КНР там, где наши интересы пересекаются".