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Из-за низкой явки на "референдумы" оккупанты с оружием собирают подписи у людей по домам, - Генштаб ВСУ

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Из-за низкой явки на "референдумы" оккупанты с оружием собирают подписи у людей по домам, - Генштаб ВСУ
Из-за низкой явки на "избирательные участки" так называемого "референдума" подписи у местных жителей собирают дома в сопровождении вооруженных российских оккупантов.

Об этом сказано в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

В Генштабе напомнили, что на временно захваченной и оккупированной территории Украины оккупационные власти проводят так называемые "референдумы".

"В связи с низким процентом посещения "избирательных участков" работники "избирательных комиссий" в сопровождении вооруженных военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации ведут сбор подписей местных жителей непосредственно в местах их проживания", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • НБ
    Та чого вже церемонитись! Відразу входження в склад Харківської області на правах району.
  • Olexa Pluzh
    галасаваніє со стволом в ротє?
    рузкая осєнь?
  • Vlad Cheh
    А сколько мы собрали подписей у жителей БНР (голосование по электронной почте)? Надо бы публиковать посещаемость досрочного голосования за референдум о создании Белгородской Народной Республики и ее военный союз с Украиной.
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