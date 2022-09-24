Из-за низкой явки на "референдумы" оккупанты с оружием собирают подписи у людей по домам, - Генштаб ВСУ

Из-за низкой явки на "избирательные участки" так называемого "референдума" подписи у местных жителей собирают дома в сопровождении вооруженных российских оккупантов.

Об этом сказано в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

В Генштабе напомнили, что на временно захваченной и оккупированной территории Украины оккупационные власти проводят так называемые "референдумы".

"В связи с низким процентом посещения "избирательных участков" работники "избирательных комиссий" в сопровождении вооруженных военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации ведут сбор подписей местных жителей непосредственно в местах их проживания", - говорится в сообщении.

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