В Николаеве и области сменили время комендантского часа
4 2862
С 1 октября на территории Николаева и Николаевской области комендантский час продлится с 22:00 до 06:00.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Николаева Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
"С 1 октября на территории Николаева и Николаевской области комендантский час продлится с 22:00 до 06:00. Прошу работодателей учесть эту информацию и в случае необходимости изменить график работы своих коллективов", - отметил он.
В настоящее время в регионе комендантский час действует с 23:00 до 6:00.