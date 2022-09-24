В Николаеве и области сменили время комендантского часа

С 1 октября на территории Николаева и Николаевской области комендантский час продлится с 22:00 до 06:00.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Николаева Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"С 1 октября на территории Николаева и Николаевской области комендантский час продлится с 22:00 до 06:00. Прошу работодателей учесть эту информацию и в случае необходимости изменить график работы своих коллективов", - отметил он.

В настоящее время в регионе комендантский час действует с 23:00 до 6:00.

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