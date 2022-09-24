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Кадыров предложил отправить на войну против Украины силовиков вместо резервистов

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Кадыров предложил отправить на войну против Украины силовиков вместо резервистов
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что вместо резервистов на войну против Украины следует отправить работников российских силовых структур.

Об этом говорится в telegram Кадырова, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, даже без резервистов в России большой штат сотрудников министерства чрезвычайных ситуаций, службы судебных приставов, ФСБ, службы охраны, службы внешней разведки, таможенной службы, прокуратуры и следственного комитета.

"Вместе с силовыми и военными ведомствами – это примерно 5 млн человек, регулярно составляют спортивные нормативы. Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 млн человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится.

Руководители этих подразделений уже сейчас могли бы приступить к оптимизации рабочего процесса с учетом нововведений", - написал Кадыров.

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Топ комментарии

  • Ірландія
    Силовики рабів ганяють , Дон ловить момент на популярність як визволитель ) коли Царю скоро кришка
  • arye z.
    Це дуже сильний ход.
    Кадиров скидає з себе маскарадний костюм "вірного піхотинця" і відкрито пред'являє претензії на царський трон.
    Логічно все правильно і в правильно підібраний час
    Кремлівський "Акелла" вже не той.
    "Акелла" не те, що промахнувся, а з усієї дурі в'їхав у купу лайна
  • Ksenia VB
    Та вже були тут силовики ваші, перегнивають у полях
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