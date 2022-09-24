Общие боевые потери РФ с начала войны - около 56,3 тыс. человек, 255 самолетов, 220 вертолетов, 2 262 танка, 1 361 артсистема и 4 807 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 24 сентября потери личного состава противника составляют около 56 300 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 24.09 ориентировочно составляют:
личного состава - около 56300 (+240) человек ликвидировано,
танков - 2262 (+8) ед,
боевых бронированных машин - 4807 (+11) ед,
артиллерийских систем - 1361 (+6) ед,
РСЗО - 327 (+1) ед,
средства ПВО - 170 (+0) ед,
самолетов - 255 (+1) ед,
вертолетов - 220 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 956 (+6),
крылатые ракеты – 240 (+0),
корабли /катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3681 (+22) ед,
специальная техника – 126 (+0).
"Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.