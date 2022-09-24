Общие боевые потери РФ с начала войны - около 56,3 тыс. человек, 255 самолетов, 220 вертолетов, 2 262 танка, 1 361 артсистема и 4 807 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 24 сентября потери личного состава противника составляют около 56 300 человек.