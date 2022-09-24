Удары РФ по Карачуновской и Печенежской дамбах вряд ли повлекли за собой существенные препятствия для операций ВСУ, - британская разведка

По мнению британской разведки, ракетные удары РФ по Карачуновской и Печенежской дамбах вряд ли повлекли за собой существенные трудности для украинских вооруженных сил.

Об этом сказано в разведывательном обзоре Минобороны Британии, передает Цензор.НЕТ.

В Минобороны Великобритании напоминают, что 21 и 22 сентября 2022 года Россия нанесла удары по Печенежской дамбе на реке Северский Донец с применением баллистических ракет малой дальности или аналогичного оружия. Это произошло после удара по Карачуновской дамбе вблизи Кривого Рога 15 сентября 2022 года.

"Украинские силы продвигаются вперед по течению обеих рек. Поскольку российские командиры все больше обеспокоены своими оперативными неудачами, они, вероятно, пытаются поразить шлюзы дамб, чтобы затопить пропускные пункты украинских военных", - говорится в обзоре.

"Эти атаки вряд ли повлекли за собой существенные препятствия украинским операциям из-за расстояния между поврежденными дамбами и зонами боевых действий", - отмечает британская разведка.

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