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Байден лишил Афганистан статуса основного союзника США вне НАТО

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Байден лишил Афганистан статуса основного союзника США вне НАТО
Джо Байден объявил, что исключает Афганистан из списка основных союзников Соединенных Штатов вне НАТО.

Об этом сообщает официальный сайт Белого дома, передает Цензор.НЕТ.

"В соответствии с полномочиями, предоставленными мне как президенту Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, включая главу 517 Закона об иностранной помощи 1961 года с поправками, я прекращаю действие определения Афганистана основным союзником Соединенных Штатов вне НАТО", - говорится в заявлении Байдена.

Америка предоставила Афганистану статус основного союзника вне НАТО в 2012 году. Это стало основой поддержки оборонных и экономических отношений между двумя странами.

В отличие от союзников США по НАТО, подписавших пакт о совместной обороне, статус союзника вне НАТО не предусматривает гарантий взаимной защиты. В частности, страна, получившая такой статус, имеет право на получение кредитов, а также может быть местом хранения запасов военных резервов, принадлежащих США.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Це місце та статус мають бути надані Україні...
  • Taras Klunyk
    На відміну від союзників США по НАТО, які підписали пакт про спільну оборону, статус союзника поза НАТО не передбачає гарантій взаємного захисту.
  • Андрій Саган
    почитайте статут НАТО для початку, де зразу ж йдеться про "Принцип колективної оборони полягає в тому, що напад на будь-яку з держав - членів Альянсу розглядається як напад на них усіх.",так що буде НАТО -- в Україні кацапів не буде, тому,що якщо вони з українскьою армією ради собі дати не можуть, то навіть проти одних США вони просто будуть знищені, і йти проти НАТО це самогубство для раєян. НАТО це самий надійний захист і аргумент для расєї, якою би сильною наша армія не була і так далі,якщо ми не будемо в НАТО вони не будуть покладат спроб знову напасти та захопити Україну
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