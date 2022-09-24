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СБУ установила личность российского командира, отдавшего приказ пытать украинцев во временно оккупированном Херсоне

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СБУ установила личность российского командира, отдавшего приказ пытать украинцев во временно оккупированном Херсоне
Речь идет о заместителе начальника управления росгвардии по Ростовской области полковнику полиции Александру Науменко с позывным "Альфа".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия СБУ, с марта Науменко руководит военнослужащими росгвардии и представителями незаконных вооруженных формирований России во временно оккупированном Херсоне. По его приказам происходят незаконные задержания и пытки над местными жителями, проникновение в их дома и завладение имуществом.

Установлено, что он принимал участие в разгоне мирных митингов в Херсоне. Отдавал приказы применять против украинских граждан светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Среди херсонцев были пострадавшие", – говорится в сообщении.

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Кроме того, по его указанию российские военные похитили двух украинцев и несколько недель жестоко их пытали. Они пытались выбить из них информацию о военных ВСУ и их местах дислокации, а также склоняли к сотрудничеству с оккупантами.

В настоящее время полковнику Науменко объявлено подозрение по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Топ комментарии

  • Андрій Саган
    Науменко це українська фамілія... одим словом черговий манкурт,який тепер прийшов в Україну і вбиває українців
  • Виктор Ле
    Потрібно створювати фонд, щоб можна було розпочинати оперецію "Помста". Я думаю в самій рашці знайдеться багато бажаючих отримати кошти за голови всієї його сімейки.
  • Юра Малко
    що ви таке пишете? який фонд? Зе-Бонапарт,Єрмак,Арахамія дадуть створити такий фонд? А тим більше,санкціонувати Помсту? Вони зубами рватимуть людей за таке,а кого не порвуть здадуть ФСБ. Ви хто,друже,73% мудрий зе-нарід?
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