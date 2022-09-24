Последние дни оккупации россияне уже понимали, что больше здесь не хозяева, - жительница Изюма о жизни в городе. ВИДЕО
Об этом жительница Изюма Ольга рассказала в интервью, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Бутусов плюс".
Ольга – журналистка и преподавательница английского языка, проживавшая в оккупированном Изюме. После освобождения города девушка рассказала о жизни в оккупированном россиянами Изюме и опасениях солдат РФ по поводу Дня Независимости Украины.
"Мы проснулись в другой реальности. Первые дни бомбежек, бомбили из авиации. Гул самолета - теперь самый страшный звук для меня... Пропала всякая связь с миром... Они все глушили. С тех пор мы не имели доступа к реальной информации", – вспоминает Ольга.
"Оккупация была очень страшная. Это было безумие. Все время пытались убедить меня, что Украина никогда не сможет победить. Но я пыталась верить в Украину. Когда вошли украинские защитники...", - рассказывает она.
"В последние дни оккупации здесь был комендантский час все время. Возможно, они ожидали очень сильного наступления. Я думаю, они уже чувствовали, что их власть здесь уже невозможна", - говорит Ольга.