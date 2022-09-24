Более 450 млн грн передало АРМА на укрепление обороноспособности Украины с начала полномасштабной войны

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) на укрепление обороноспособности Украины с начала полномасштабной войны перечислило 456 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА, передает Цензор.НЕТ.

В совместной работе Офиса Генерального прокурора и Нацагентства было передано Главному управлению разведки 304 млн грн, принадлежавших одному из сыновей беглого президента Виктора Януковича. При этом более 50 млн грн из этой суммы получено именно благодаря размещению средств на депозитных счетах АРМА.

"Также недавно после согласования Кабинета Министров Украины АРМА приобрело первый пакет военных облигаций на 152 миллиона гривен. Эти средства будут непосредственно направлены в государственный бюджет для использования в оборонных и других важных целях во время военного положения", - говорится в сообщении.

К тому же Кабмин согласовал приобретение Нацагентством еще более чем на 300 млн грн военных облигаций.

В ведомстве добавляют, что на приобретение военных облигаций АРМА имеет право тратить не более 80% арестованных средств в национальной валюте. Для осуществления операций привлекается государственный банк, а объем денег для покупки каждого пакета ценных бумаг согласовывается с Кабмином.

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