Экспорт украинской электроэнергии поможет Европе избавиться от чрезмерной зависимости от России, - Тимченко

Экспорт украинской электроэнергии поможет Европейскому Союзу избавиться от чрезмерной зависимости от российских энергоресурсов.

Об этом на форуме Bloomberg Emerging+Frontier Forum 2022 заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, передает Цензор.НЕТ.

"Экспорт электроэнергии из Украины в ЕС имеет решающее значение с точки зрения освобождения Европы от чрезмерной зависимости от российских ресурсов", – отметил Тимченко в своем Twitter-аккаунте.

Глава ДТЭК подчеркнул, что компания делает и будет продолжать делать все возможное, чтобы в условиях войны обеспечить миллионы украинцев теплом и светом.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, энергетики ДТЭК Рината Ахметова возобновили электроснабжение почти для 4 млн потребителей.

В частности, после освобождения Киевской области от оккупантов специалисты ДТЭК за рекордные 45 дней полностью возобновили электроснабжение в регионе.

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В целом по стране ежедневно энергетики ДТЭК возвращают свет для 10-15 тысяч семей. Параллельно компания готовит свои ТЭС и электросети к повышенной нагрузке в отопительный сезон 2022-2023.