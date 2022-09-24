Экспорт украинской электроэнергии поможет Европе избавиться от чрезмерной зависимости от России, - Тимченко
Об этом на форуме Bloomberg Emerging+Frontier Forum 2022 заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, передает Цензор.НЕТ.
"Экспорт электроэнергии из Украины в ЕС имеет решающее значение с точки зрения освобождения Европы от чрезмерной зависимости от российских ресурсов", – отметил Тимченко в своем Twitter-аккаунте.
Глава ДТЭК подчеркнул, что компания делает и будет продолжать делать все возможное, чтобы в условиях войны обеспечить миллионы украинцев теплом и светом.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, энергетики ДТЭК Рината Ахметова возобновили электроснабжение почти для 4 млн потребителей.
В частности, после освобождения Киевской области от оккупантов специалисты ДТЭК за рекордные 45 дней полностью возобновили электроснабжение в регионе.
В целом по стране ежедневно энергетики ДТЭК возвращают свет для 10-15 тысяч семей. Параллельно компания готовит свои ТЭС и электросети к повышенной нагрузке в отопительный сезон 2022-2023.