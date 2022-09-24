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Путин не разрешил отвести российские войска из Херсона и лично руководит войной против Украины, - NYT

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Путин не разрешил отвести российские войска из Херсона и лично руководит войной против Украины, - NYT
Российский диктатор Владимир Путин отказался отводить войска из Херсона, несмотря на просьбы командиров, и лично занялся стратегическим планированием войны против Украины.

Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Американцы сообщают, что Путин отверг просьбы своих командиров об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра, поскольку это стало бы унизительным публичным поражением для диктатора. Отмечается, что Путин сосредоточен на победе любой ценой и говорит командирам, что стратегические решения на местах должен принимать лично он.

Хотя Путин и принял некоторые рекомендации военного командования, включая мобилизацию, его участие в принятии решений создало напряженность, заявили американские официальные лица. Непринятие диктатором вывода войск из Херсона привело к снижению морального духа среди военных, отрезанных от снабжения.

Кроме блокирования отступления из Херсона, Путин поставил под сомнение усилия по укреплению обороны оккупантов на левом берегу реки Оскол в Харьковской области — он выступает против отступления в этом месте, потому что не хочет отдавать президенту Владимиру Зеленскому что-то, что выглядит победой.

Официальные лица США заявляют, что российские офицеры расходятся во мнениях по поводу реакции на контрнаступление Украины, некоторые считают, что нужно сопротивляться директивам Путина, другие — что указания диктатора можно выполнить.

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    Докерується так само,як і його духовний наставник гітлер.))
  • Gozzalik salonu
    штирлиц стоял перед картой и его рвало на родину
  • arye z.
    Людина, яку у 38 за неможливістю подальшого продовження служби звільнили у званні майора та з посади заступника начальника відділу, у 70 у званні Верховного Головнокомандувача керує цілою армією.
    Він що, став за цей час розумнішим, досвідченішим, отримав стратегічний погляд на події?
    Майор-невдаха майором і залишився, хоч ти назви його Головнокомандувачем, хоч Командиром Всесвіту
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