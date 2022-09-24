Предложение "помощи от НБУ" - мошенничество, - Нацбанк

Национальный банк предупреждает о новой мошеннической схеме, в рамках которой преступники предлагают украинцам якобы получить помощь от Нацбанка.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Мошенники размещают в соцсетях сообщения о том, что НБУ якобы проводит вместе с фондом "Твоя опора" акцию – выплачивает всем украинцам "социально-индивидуальную выплату". Чтобы заполнить заявку на ее получение, предлагают перейти в мошеннический чат-бот.

"Отмечаем, что Национальный банк не производит никаких социальных выплат! Сейчас НБУ проводит благотворительную акцию по сбору средств для помощи ВСУ. Но она не предусматривает осуществление выплат", - подчеркнули в Нацбанке.

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В НБУ предупреждают, что мошенники таким образом могут выманивать персональную информацию и данные банковской карты:

пин-код к карточке;

трехзначный номер с обратной стороны карты;

срок действия карты и т.п.

В Нацбанке призвали пользоваться информацией только из официальных источников, не переходить по непроверенным ссылкам, не вводить реквизиты карт на подозрительных и незнакомых сайтах и ​​никому не сообщать данные о своей карте.

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"Помните, что передача своих персональных или финансовых данных неизвестным лицам ставит под угрозу ваши счета и денежные средства на них", - добавили в банке.