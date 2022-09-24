Промышленность в Европе сворачивается из-за высоких цен на газ, - Bloomberg
Об этом пишет Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Сейчас Европа платит за газ в семь раз больше, чем США, что подчеркивает кризис конкурентоспособности континента. Накануне российский президент объявил мобилизацию для войны в Украине, что стало свидетельством отсутствия признаков снижения цен на газ для Европы в ближайшее время.
Соответственно в Германии сократилось положительное сальдо торговли, поскольку резкий рост стоимости импортируемых энергоресурсов компенсировал ее дорогой экспорт автомобилей и машин, а химические компании начали переносить производство за пределы страны.
В агентстве также сообщают, что Volkswagen, крупнейший автопроизводитель Европы, предупредил в четверг, что может перенести производство из Германии и Восточной Европы, если цены на энергоносители не упадут.
Во Франции производитель стекла Duralex заявил, что переводит свою печь в режим ожидания на 5 месяцев, несмотря на то, что книга заказов компании заполнена, а продажи растут.
Самая сложная ситуация наблюдается в Германии, где промышленное производство составляет примерно 30% экономики и насчитывает около 1,15 млн человек. Энергоемкие заводы по всей стране поставляют все: от компонентов коробок передач для автомобилей до химикатов для лекарств и повседневного пластика.
Правительства по всей Европе, где промышленное производство составляет примерно четверть экономики, принимают экстренные меры, чтобы поддержать коммунальные услуги и смягчить влияние кризиса.
Канцлер Олаф Шольц в эти выходные поедет с группой лидеров бизнеса на Ближний Восток, чтобы попытаться заключить соглашения по сжиженному природному газу с Саудовской Аравией и Катаром, чтобы компенсировать поставки российского газа.
На этой неделе Соединенное Королевство объявило о плане стоимостью примерно 40 миллиардов фунтов стерлингов (44,8 млрд долларов), который предусматривает ограничение оптовых цен на энергоносители, которые входят в контракты на газ и электроэнергию для предприятий, в течение шести месяцев.
Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг призвал малый и средний бизнес воздержаться от подписания новых энергетических контрактов по невысоким ценам, заявив, что правительства находятся в процессе пересмотра стоимости газа и электроэнергии.