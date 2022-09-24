Жительница Херсона сдала оккупантам сведения о 23 горожанах, - Офис Генпрокурора
11 92052
Сообщено о подозрении жительнице г. Херсона, которая с марта 2022 года помогает оккупационным войскам РФ наносить ущерб обороноспособности и государственной безопасности Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора.
По данным следствия, с целью запугивания и подавления сопротивления местного населения подозреваемая передала представителям РФ сведения о 23 людях, представляющих угрозу режиму оккупационных властей. К указанным информатором жителей оккупанты применяли психологическое и физическое влияние.
Подозреваемая также устроилась специалистом в оккупационной администрации, где активно участвует в ее деятельности.
При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры женщине заочно сообщено о подозрении в государственной измене и коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111, ч. 1, 2 ст. 111-1 УК Украины).