Старух о псевдореферендуме в Запорожской области: Действия оккупантов ничтожны. Российская пропаганда объявит фейковые цифры

Все попытки назвать действия оккупантов "референдумом" ничтожны.

Об этом говорится в заявлении руководителя Запорожской ОВА Александра Старуха по поводу незаконных действий оккупантов на временно захваченных территориях, информирует Цензор.НЕТ.

"Во-первых, на сегодняшний день ¾ населения временно оккупированных территорий выехало или на свободные земли Украины или за границу. То есть даже математически невозможно будет доказать, что проголосовало большинство населения. Людей там физически нет. Во-вторых, ни в украинском, ни тем более в российском законодательстве нет законов о местных референдумах", - отмечает глава региона.

В-третьих, по его словам, известно, что коллаборанты ходят по домам в сопровождении вооруженных военных.

"Не трудно понять, какую отметку люди поставят под дулами автоматов. Поэтому результат псевдореферендума вполне понятен - российская пропаганда объявит фейковые цифры, которые Кремль будет использовать для дальнейших манипуляций", - отмечает он.

"Относительно таких действий оккупантов у нас очень четкая позиция: это ни что иное, как специальная информационная операция, которая должна легализовать захват российскими войсками украинских территорий, а также предоставить оккупантам формальное право мобилизовывать в российскую армию мужчин из оккупированных украинских земель. Здесь ничего нового: все это мы уже видели в 2014 году в Крыму и на Донбассе. Учитывая это, обращаюсь к тем нашим землякам, которые сегодня находятся в оккупации: максимально избегайте, по возможности, участия в таких мероприятиях. Лучший вариант – изменить место пребывания на эти дни. А еще лучше – выехать на свободные украинские земли", – обращается он к жителям региона.

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