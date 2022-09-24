Глава Якутии Николаев: Все, кто был мобилизован по ошибке, должны быть возвращены

Глава Якутии Айсен Николаев требует вернуть домой тех мужчин, которых мобилизовали по ошибке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram Айсена Николаева.

"Есть случаи мобилизации граждан, которые не должны призываться. Например, случаи призыва многодетных отцов, у которых 4 и более детей до 16-ти лет. Чтобы исключить такое, поручил усилить взаимодействие органов местного самоуправления с военными комиссариатами.

Все, кто был мобилизован по ошибке, должны быть возвращены обратно", - говорится в сообщении.

Он добавил, что эта работа уже началась и в дальнейшем будет ее контролировать администрация главы и правительства Якутии совместно с республиканским военкоматом.

Николаев также сообщил, что предложил правительству принять ряд мер по поддержке семей мобилизованных.

Они касаются единовременной выплаты семьи 200 тысяч рублей, освобождения от платы в детских садах, бесплатного питания в школе и путевок в детские оздоровительные лагеря.

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