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Металлургический комбинат в оккупированном Алчевске остановил работу, потому что его сотрудников мобилизовала РФ, - Гайдай

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Металлургический комбинат в оккупированном Алчевске остановил работу, потому что его сотрудников мобилизовала РФ, - Гайдай
Алчевский металлургический комбинат на оккупированной части Луганской области остановил работу, потому что его сотрудники были мобилизованы для участия в войне РФ против Украины.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. По его словам, в оккупированном Россией городе Алчевске "почти кончились мужчины". "Кого нашли, мобилизовали. Даже при наличии брони", – отмечает он.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. По словам Путина, призыву будут подлежать только находящиеся в запасе граждане, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом войны в Украине. Согласно указу, мобилизация начинается уже 21 сентября.

При этом российские захватчики на временно оккупированной Луганской области забирают всех мужчин, которых могут найти.

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По России прокатились акции недовольства. Задержанным мужчинам вручают повестки.

Известно, что мужчины массово пытаются уехать из РФ. В частности, в Финляндию и Грузию. В странах ЕС - например, Эстонии, Латвии и Литве - заявляют, что не будут предоставлять убежища бегущим от мобилизации гражданам России.

Топ комментарии

  • Evgeny N
    "Путєн ввєді!"
    Ну ввів. Задоволені, кармільцьі? А як під українську техніку кидались у 2014-му щоб "біндєрьі" "нє прашлі"!
    Бачили очі, що купували. Теперь жеріть, хоч повилазьте!
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Перефразуючи слова ката Жукова про українських мобілізованих чорносвитників скажу - Чим більше здохне на фронті донецько-луганської наволочі з дилинири, тим менше нам потрібно буде будувати тюрем для їхнього утримування після війни.
  • Valter Valter
    Очень рад за лугандонцев. Надеюсь после войны на дамбасе будет чистое поле. Жалко только что из-за етих мразей прокацапленных гибнут наши люди.
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