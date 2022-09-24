Устанавливается огневой контроль над железной дорогой, по которой оккупанты подтягивают резервы из Крыма. Подтверждено контрольное поражение Каховского моста, - ОК "Південь"

Обстановка в операционной зоне сил обороны на южнобукском направлении стабильно сложная, но контролируемая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОК "Південь".

Как отмечается, враг продолжает свои попытки удержаться на рубежах обороны, но под влиянием наших активных действий вынужден обустраивать новые, на большем удалении от нынешней линии фронта.

"Нами проведена подготовительная работа по выявлению пунктов управления, мест сосредоточения вражеского вооружения и техники, установления мест подтягивания резерва, в том числе и по железной дороге по направлению временно оккупированного Крыма. Над этими объектами устанавливается огневой контроль", - говорится в сообщении.

Между тем враг активизировался, в частности, в стремлении демонстрировать свою силу на тыловых территориях. Не преуспевая по суше, пытается оказывать огневое и психологическое давление на гражданское население.

"В течение боевого дня враг нанес 1 авиационный, 1 ракетный удар по нашим позициям и по населенным пунктам вдоль линии фронта. Из самолета тактической авиации Су-30 враг выпустил ракету Х-31 по Куцурубской громаде. Без человеческих потерь. Одессу дважды атаковали дроны-камикадзе по направлению Черного моря. В результате попадания двух дронов разрушено админздание в припортовой зоне. Еще один "Шахид-136" - сбит над морем", - говорится в сообщении.

Взрывной волной повреждены несколько окрестных домов. Погиб один гражданский человек.

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"Во время повторной воздушной атаки Одессы силами противовоздушной обороны над морем уничтожены еще 4 дрона-камикадзе. Среди них впервые в Украине сбит многоцелевой ударный БПЛА иранского производства "Mohajer-6" (Мохаджер-6), предназначенный для проведения разведки, наблюдения, рекогносцировки и огневого поражения. Еще один "Шахид-136" атаковал вечером наши позиции на линии столкновения в Березнеговатской громаде Николаевщины. При попытке атаковать направление порта Южного очередной "Шахид-136" также метко сбит", - отмечают в ОК "Юг".

Также сообщается, что активность нашей авиации равнялась двадцати ударам по врагу. В Николаевском районе уничтожен вражеский вертолет Ми-8, а в Бериславском районе Херсонщины силами и средствами противовоздушной обороны сбит российский штурмовик Су-25.

"Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 290 огневых задач, в том числе поразив понтонную переправу в Новой Каховке, два скопления вооружения и техники в Бериславском районе, 3 ячейки сил и средств в Каховском и Херсонском районах, станцию ​​радиоэлектронной борьбы в районе Крутого Яра, зенитно-ракетный комплекс "Тор" в Баштанском районе Николаевщины, колонна вооружения и техники - в Каховке. Подтверждено еще одно контрольное поражение Каховского моста", - добавляют в ОК "Південь".

Другие потери врага за боевой день составляют 51 рашист, 152 мм гаубица "Мста-Б", танк и 16 единиц другой авто-бронетехники.

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В Черном море маневрируют 15 вражеских кораблей и катеров, среди которых 3 надводных и 1 подводный носитель "Калибров". Их наготове 28.