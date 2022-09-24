"Мы вернулись, чтобы бороться дальше!" - Пташка

Парамедик Екатерина Полищук (Пташка) опубликовала первое сообщение в соцсети по возвращении из плена.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Instagram Пташки.

"Это было начало. А теперь я дома.

"І все на світі треба пережити, і кожен фініш - це, по суті, старт".

Каждый защитник Мариуполя вернется домой. Каждый клочок украинской земли будет отвоеван. Мы вернулись, чтобы бороться дальше!" – написала она.

Пташка добавила фото на фоне украинского флага.

В сторис она поблагодарила всех за поздравления, теплые слова и за свободу.

"Зализываем раны - и в строй. Если я перестану улыбаться, я умерла. Я в Украине, мы сделали это вместе. Но это все только начало", - говорит Пташка.

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Екатерина Полищук - защитница "Азовстали", попавшая в плен к россиянам и недавно вернувшаяся домой.