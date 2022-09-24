За неделю морпехи уничтожили десятки единиц техники россиян, 2 склада и ликвидировали более 30 оккупантов

Украинские морские пехотинцы и артиллеристы продолжают бить по позициям российских оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-центре ВМС ВСУ.

Военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в составе группировок продолжают давать достойный отпор агрессору. Артиллерийские воинские части и подразделения ВМС наносили огневое поражение по российским оккупантам.

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"По уточненным данным, в период с 17.09.2022 по 23.09.2022 наши воины уничтожили: личного состава - более 37, огневых средств противника - 9, танков - 2, БМД (БМП, ББМ) - 10, РСЗО - 2, САУ – 11, прицепной артиллерии – 1, минометов – 4, АО – 1, АО (ОАО, топливозаправщики) – 1, укрытий противника – 2, а также складов с боеприпасами – 2", - говорится в сообщении.