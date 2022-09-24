Тело военнослужащего Сергея Совы с сине-желтым браслетом передали для погребения

Тело военнослужащего Сергея Совы, обнаруженного в Изюме с желто-синим браслетом на руке, передали для надлежащего захоронения.

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, передает Цензор.НЕТ.

"Следователями проведен дополнительный осмотр тела в морге с привлечением судебного медицинского эксперта. Это - военнослужащий. Его по татуировке опознала жена", - написал он.

Напомним, 36-летний Сергей Сова из 93-й бригады "Холодный Яр" считался без вести пропавшим с 19 апреля 2022 года. Его искали в течение 5 месяцев, но безрезультатно.

Тело Сергея было эксгумировано после освобождения Харьковщины. Жена Оксана узнала его по татуировкам.

Смотрите также: С места массового захоронения в Изюме на Харьковщине всего эксгумировали 436 тел, - ОВА. ФОТОрепортаж

Старший сын Сергея Марат написал президенту письмо с просьбой наградить его отца как героя.



