Россия не выиграет эту войну, - Шольц
Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Все видят ужасные картины войны, которую Россия начала против Украины, слышат новости о разрушениях, о многих смертях, сказал канцлер.
"Но мы также знаем, что Россия не выиграет эту войну", – убежден он.
Глава правительства ФРГ напомнил, что кроме непосредственного фронта есть много других полей сражений, в частности голод, который представляет большую опасность для многих стран Африки, для людей Южной Америки, Азии. И потому было сделано все, чтобы зерно можно было вывозить из Украины, чтобы не было голода.
Другая линия борьбы касается вопроса: как можно гарантировать, что энергоснабжение будет оставаться безопасным в Германии, Европе и многих других странах мира? Федеральное правительство, по словам его руководителя, приняло далеко идущие решения с начала года, гарантируя, что ФРГ может обеспечить поставки угля, нефти и газа, что электроснабжение продолжает функционировать, и немцы могут сегодня сказать, что пройдут эту зиму.
Но следующей задачей является вопрос цен, прежде всего, цены на электроэнергию, тепло или газ.
"Они слишком высоки и должны опускаться", – констатировал политик.
Он заявил, что нужно сделать так, чтобы цены на электроэнергию и газ снова упали. Для этого была создана комиссия, ведутся переговоры с Евросоюзом и со всеми, кто экспортирует газ в Европу и Германию.
Подытоживая, Шольц заверил, что немцы никого не оставят один на один с проблемами, законодательная машина заработала и очень-очень быстро организует необходимую поддержку граждан и бизнеса, промышленности.