Россия не выиграет эту войну, - Шольц

Россия не выигрывает войну против Украины, но Германия, Европа должны выиграть при этом свои "битвы" в развязанной Путиным войне.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Все видят ужасные картины войны, которую Россия начала против Украины, слышат новости о разрушениях, о многих смертях, сказал канцлер.

"Но мы также знаем, что Россия не выиграет эту войну", – убежден он.

Глава правительства ФРГ напомнил, что кроме непосредственного фронта есть много других полей сражений, в частности голод, который представляет большую опасность для многих стран Африки, для людей Южной Америки, Азии. И потому было сделано все, чтобы зерно можно было вывозить из Украины, чтобы не было голода.

Другая линия борьбы касается вопроса: как можно гарантировать, что энергоснабжение будет оставаться безопасным в Германии, Европе и многих других странах мира? Федеральное правительство, по словам его руководителя, приняло далеко идущие решения с начала года, гарантируя, что ФРГ может обеспечить поставки угля, нефти и газа, что электроснабжение продолжает функционировать, и немцы могут сегодня сказать, что пройдут эту зиму.

Но следующей задачей является вопрос цен, прежде всего, цены на электроэнергию, тепло или газ.

"Они слишком высоки и должны опускаться", – констатировал политик.

Также читайте: Шольц о ядерных угрозах Путина: Это неприемлемо, мы будем поддерживать Украину

Он заявил, что нужно сделать так, чтобы цены на электроэнергию и газ снова упали. Для этого была создана комиссия, ведутся переговоры с Евросоюзом и со всеми, кто экспортирует газ в Европу и Германию.

Подытоживая, Шольц заверил, что немцы никого не оставят один на один с проблемами, законодательная машина заработала и очень-очень быстро организует необходимую поддержку граждан и бизнеса, промышленности.