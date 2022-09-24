Германия вместо российского закупит газ в странах Персидского залива

Канцлер Германии Олаф Шольц отправился в поездку по странам Аравийского полуострова в поисках возможности закупить энергоносители вместо российских.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

Шольц проведет переговоры с главными представителями королевской семьи Саудовской Аравии, включая наследного принца Мухаммеда бен Салмана.

В ходе двухдневной поездки канцлера, сопровождаемого деловой делегацией из ведущих представителей немецкого бизнеса, Берлин надеется подписать конкретные соглашения в энергетической сфере.

Ожидается, что в рамках визита Шольца немецкие компании подпишут контракты на сжиженный природный газ (СПГ) и водородную энергетику. Германия хочет получать энергию во всем мире, и страны Персидского залива являются одной из частей для достижения этой цели.

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