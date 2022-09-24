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Германия вместо российского закупит газ в странах Персидского залива

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Германия вместо российского закупит газ в странах Персидского залива
Канцлер Германии Олаф Шольц отправился в поездку по странам Аравийского полуострова в поисках возможности закупить энергоносители вместо российских.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

Шольц проведет переговоры с главными представителями королевской семьи Саудовской Аравии, включая наследного принца Мухаммеда бен Салмана.

В ходе двухдневной поездки канцлера, сопровождаемого деловой делегацией из ведущих представителей немецкого бизнеса, Берлин надеется подписать конкретные соглашения в энергетической сфере.

Ожидается, что в рамках визита Шольца немецкие компании подпишут контракты на сжиженный природный газ (СПГ) и водородную энергетику. Германия хочет получать энергию во всем мире, и страны Персидского залива являются одной из частей для достижения этой цели.

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Топ комментарии

  • Michael Oehlenschlaeger
    Не знаю, что будет с газом в Европе, но знаю точно, что рядышком с лубянской мафией на скамеечке в Гааге должны сидеть и многие из европейских прикормленных политиков, не в меньшей степени, повинных во всём происходящем сегодня.
  • Артм Воронцов
    Меркель в штанях на мінімалках.....
  • Arzu Aliyeva
    В Болгарию увеличивают об'ем поставок из Баку по трубе через Турцию. Алжир тоже старается увеличить добычу по максимому. Норвегия так же само. Это то, что по трубам. Остальное закроют СПГ. Те платформы, которые стояли в Испании по приему СПГ и которые не использовались, сейчас от них с побережья авральными темпами строят трубу, чтобы закачивать в единую систему ЕС. Без газа не останется никто. Но как красиво будут смотреться со спутников горящин факелы буровых в Сибири!!!!
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