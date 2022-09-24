Ни одна страна не может оставаться нейтральной к войне РФ против Украины, - премьер Бельгии Де Кроо

В борьбе против российского вторжения Украина отстаивает не только собственную свободу, но и базовые положения Хартии ООН, принцип неприкосновенности границ и национального суверенитета.

Об этом, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Представ перед этой российской агрессией и военными преступлениями, ООН предстает перед вызовом выполнения собственного назначения. Все, кто находится в этом зале, каждая отдельная страна, однажды ответят на вопрос: что вы сделали, чтобы остановить это? Что вы сделали для защиты людей в Украине? Вы просто отводили взгляд или вы действовали? В этом конфликте нет места для нейтральности. Победителем является не тот, кто выиграл битву на войне, а выигравший мир. Чтобы выиграть этот мир, мы снова поставим на первый план основы Хартии ООН – принципы территориальной целостности и национального суверенитета", - подчеркнул Де Кроо.

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Он начал свое выступление с обнародованного в международных СМИ рассказа об украинской девушке Карине, которая подростком в 2014 году была вынуждена покинуть дом в Донецке, спасаясь от российских захватчиков, и погибла в Буче в 2022 году от зверств российской солдатни.

"Этот пример свидетельствует, что мы переживаем самые темные времена в истории Объединенных Наций. После разрушений и разорений Второй мировой войны человечество надеялось оградить будущие поколения от ужасов войны, с чего и начинается преамбула Хартии ООН. Никогда снова не может быть войны в Европе – такова была цель. Не должны падать бомбы на школы на европейском континенте, никогда снова не должны обстреливать больницы, и целые города не могут быть отрезанными от продовольствия и медикаментов. Сегодня видим все это в Украине", – сказал Де Кроо.

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Он подчеркнул, что сейчас мир стал менее стабильным и менее безопасным. Это следствие "позорного скандала", когда одна из стран-основателей ООН растоптала принципы Хартии ООН и развязала войну против независимой страны, что снова напомнило о самых темных временах в истории Европы.

"Прозвучавшие в последние дни заявления (Кремля. - Ред.) об угрозе развязать ядерную войну - это продемонстрировало безумие России в очередной раз. Это проявление не столько российского безрассудства, сколько средневекового варварства. Массовые захоронения и пытки в Изюме являются свидетельствами варварской жестокости этой никому не нужной и преступной войны, которая является полным нарушением всего, за что выступает ООН", - подчеркнул бельгийский премьер-министр.

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Он подчеркнул, что эта война не может остаться безнаказанной для тех, кто ее развязал.

"Не будет мира без ответственности. Бельгия всегда поддерживала Международный уголовный суд, мы поддерживаем МУС и сейчас в полном расследовании и наказании за все серьезные преступления, совершенные в Украине. Здесь нет места безнаказанности. Не может быть безнаказанности для мясников Бучи, и по определению – для лидеров в Москве, которые вызвали этот шок и несут полную ответственность за все", – отметил Де Кроо.