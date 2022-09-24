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Освобожденные из плена "азовцы" находятся в состоянии критической анорексии

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Освобожденные из плена "азовцы" находятся в состоянии критической анорексии
Освобожденные из плена военные находятся в шокирующем состоянии – почти все 215 человек имеют крайнюю степень анорексии.

Об этом сообщила глава патронатной службы "Азова" Елена Толкачева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Состояние наших военных просто шокирующее. Есть случаи, когда родственники не могут узнать своих родных. Наши ребята обессиленные, контуженные, очень много скрытых переломов и обострений разной степени хронических болезней", - сказала она.

По словам Толкачевой всем сейчас оказывают должную медицинскую помощь, многие уже находятся на лечении и восстановлении.

Толкачева добавила, что команда врачей максимально слаженно работает, чтобы "не пропустить ни одного синяка, ни царапины".

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Вскоре часть защитников патронатная служба в кооперации с государством отправит на лечение и восстановление за границу.

Также, по ее словам, государственные органы работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить все документы, банковские карты, на которые эти люди смогут получить заработную плату.

Глава патронатной службы "Азова" отметила, что ребята благодарят ГУР, Генштаб, СБУ, ОП за увольнение.

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  • Олександр Дніпро
    " Мені здається iм невигідно катувати полонених з "Азовсталі", бо це полонені публічні. За їх станом стежить вся світова спільнота ", - Володимир Зеленський

  • Сум
    Кожного дня буду читати,скільки кацапів знищено за добу.Нещасні люди,яких вимушують за мерзоту голосувати.Здохніть всі,росіянє!
  • Vitaliy Holovka
    **** зелена. Все було таємно домовлено з путіним чи патрушевим.

    А тих 5 командирів Азову,які залишились в Туреччині, повістили щоб вони не сказали правду в Україні проте, як Зеленський готувався з Єрмаком здавати Україну путіну.
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