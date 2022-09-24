Новости • Война

Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно) старшему солдату Сергею Сове

12 29619
Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно) старшему солдату Сергею Сове
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно) старшему солдату Сергею Сове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий указ главы государства №666/2022.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю: присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Сове Сергею Александровичу - старшему солдату (посмертно)", - говорится в сообщении.

Напомним, 36-летний Сергей Сова из 93-й бригады "Холодный Яр" считался без вести пропавшим с 19 апреля 2022 года. Его искали в течение 5 месяцев, но безрезультатно.

Тело Сергея было эксгумировано после освобождения Харьковщины. Жена Оксана узнала его по татуировкам. На его руке был сине-желтый браслет. Это фото облетело весь мир и стало символом зверств российских кафиров в Изюме.

Также читайте: С места массового захоронения в Изюме изъято уже 447 тел погибших

Старший сын Сергея Марат написал президенту письмо с просьбой наградить его отца как героя.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Only
    Дякую тобі за службу, Воїне!

    Спи спокійно, і хай Українська земля буде тобі пухом!
  • Женя-Женя
    все погибшие и измордованные - Герои!
  • Сум
    Твої рідні пам"ятатимуть кожну хвилину твого життя ,твої діти будуть щасливі!Вклоняюсь до землі...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости