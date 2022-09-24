Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно) старшему солдату Сергею Сове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий указ главы государства №666/2022.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю: присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Сове Сергею Александровичу - старшему солдату (посмертно)", - говорится в сообщении.

Напомним, 36-летний Сергей Сова из 93-й бригады "Холодный Яр" считался без вести пропавшим с 19 апреля 2022 года. Его искали в течение 5 месяцев, но безрезультатно.

Тело Сергея было эксгумировано после освобождения Харьковщины. Жена Оксана узнала его по татуировкам. На его руке был сине-желтый браслет. Это фото облетело весь мир и стало символом зверств российских кафиров в Изюме.

Также читайте: С места массового захоронения в Изюме изъято уже 447 тел погибших

Старший сын Сергея Марат написал президенту письмо с просьбой наградить его отца как героя.