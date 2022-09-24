Путин ввел новые наказания за уклонение от мобилизации и сдачу в плен

Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в Уголовный кодекс России, экстренно принятые парламентом перед объявлением мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Главные нововведения:

- Тех, кого призвали на военные сборы из запаса, равно как и контрактники, будут нести уголовную ответственность за неявку или самовольное уход из службы.

– вводится уголовное наказание за добровольную сдачу в плен (от 3 до 10 лет колонии), а также за мародерство (до 15 лет).

- вводится уголовная ответственность за повторное нарушение условий контракта по гособоронзаказу (за повторное нарушение – от 4 до 8 лет).

- Если преступления против военной службы будут совершены не только в условиях вооруженного конфликта или военных действий, но и "в период мобилизации или военного положения, в военное время", это сочтут отягчающим обстоятельством.

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Напомним, 19 сентября депутаты Госдумы РФ единогласно приняли во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий в Уголовный кодекс РФ такие понятия, как "мобилизация", "военное положение" и "военное время".

В Европейском союзе считают, что введение Госдумой России уголовной ответственности, более уместной во время полномасштабной войны, равно как и проведение на оккупированных украинских территориях так называемых "референдумов" является признаком "нервозности" Кремля из-за провалов на фронте.