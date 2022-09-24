ВСУ отбили атаки войск РФ возле 8 населенных пунктов и уничтожили 4 вражеских самолета, - сводка Генштаба

Войска РФ продолжают сосредотачивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и удержании захваченных территорий

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00 24.09.2022 по российскому вторжению, передает Цензор.НЕТ.

"Слава Украине! Идут двести тринадцатые сутки героического противостояния российскому широкомасштабному вторжению.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны в отдельных направлениях. Обстреливает позиции наших войск по линии столкновения, ведет воздушную разведку и пытается восстановить утраченные позиции по отдельным направлениям.

Враг и дальше цинично наносит удары по гражданской инфраструктуре и домам мирного населения. Остается опасность нанесения противникам авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

Оккупанты нанесли 5 ракетных и 12 авиационных ударов, совершили более 9 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории нашего государства, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

От вражеского огня пострадали более 20 населенных пунктов. В частности, Бахмут, Николаевка, Калиновка, Николаев, Сухой Пруд, Южное, Малые Щербаки.

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На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник наносил огневые поражения из танков, минометов и ствольной артиллерии, а именно:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая и Михайлово Черниговской области и Павловка, Стукаловка, Середина-Буда, Миропольское, Краснополье, Мезеновка и Славгород Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Гоптовка, Стрелка, Ивашки, Александровка, Подолы, Купянск и Горохуватка;

на Краматорском направлении – Пришиб, Яровая, Озерное, Диброва, Райгородок и Северск;

на Бахмутском направлении – Соледар, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Одрадовка, Зайцево, Яковлевка, Нью-Йорк, Верхнекаменское, Белогоровка и Раздоловка;

на Авдеевском направлении – Авдеевка, Бердичи, Первомайское, Карловка, Водяное, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов. Среди них Угледар, Новоукраинка, Новоселка, Новополь, Белогорье, Орехов, Темировка и Времовка.

На Южнобужском направлении огневому воздействию подверглись более 40 населенных пунктов вдоль линии столкновения. С целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил более 60 вылетов БпЛА.

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На территории российской федерации продолжаются меры частичной мобилизации. В связи с низкой мотивацией и готовностью граждан России участвовать в боевых действиях на территории Украины, в населенных пунктах Краснодарского края с первых часов объявленной мобилизации представители военных комиссариатов начали домовые обходы с немедленным вручением повесток мужчинам призывного возраста. На основных дорогах выставляются полицейские блокпосты с целью контроля перемещения мужского населения. Мобилизированный личный состав после короткой подготовки в учебных центрах планируется направлять для пополнения военных подразделений, понесших многочисленные потери в ходе войны на территории Украины.

За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Петропавловка, Выемка, Бахмутское, Зайцево, Опытное, Одрадовка, Невельское и Новомихайловка.

Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 19 ударов. Подтверждено поражение 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 5 позиций зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили 4 самолета (Су-25, два Су-30 и один Су-34), 5 БпЛА и крылатую ракету оккупантов.

Ракетные войска и артиллерия, в частности, поразили 4 пункта управления, более 10 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 3 позиции противовоздушной обороны и 4 склада с боеприпасами. Утраты врага уточняются.

Крепко держим оружие! Верим в победу! Слава Украине!", - говорится в своде Генштаба ВСУ