Зеленский - россиянам: Безопаснее митинговать и попасть за решетку, чем погибнуть в Украине

Президент Владимир Зеленский убежден, что России удастся мобилизовать заявленные 300 тысяч человек, однако отмечает, что россиянам безопаснее выходить на протесты и попасть с них за решетку, чем ехать на войну в Украину и погибать.

Об этом он заявил в интервью французским СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я думаю, ему (Путину – ред.) удастся отправить 300 тысяч, насколько нам известно… это показывали и наши партнеры, и наша разведка, все эти 300 тысяч анкет были уже подготовлены еще до того момента, когда он (Путин – ред.) сказал о частичной мобилизации. Все эти бумажки у них были готовы на столе, были вопросы, когда он (Путин – ред.) даст этот сигнал", - отметил Президент.

Он назвал большой ошибкой россиян опасения, что их арестуют, если они выйдут на протесты.

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"Они боятся попасть за решетку, потому что не понимают, куда попадут, когда придут к нам. Когда они придут на нашу землю, им придется стрелять в нас, нам тоже придется стрелять в них. Здесь (в Украине – ред.) они или погибнут, или будут сдаваться и попадут в плен. Они даже не понимают разницы: если бы они сейчас выходили на улицу, это более безопасно, это нужно, это и есть демократия, даже если у тебя ее забрали в таком большом государстве, но всех остановить невозможно, потому что это 150 млн человек", – подчеркнул Зеленский.

Президент выразил мнение, что россияне не понимают рисков, "потому что массово еще не видели трупов своих граждан".