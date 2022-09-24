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Я шокирован отказом Израиля предоставить Украине ПВО, хотя у него есть аналогичные контракты с некоторыми арабскими странами, - Зеленский

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Я шокирован отказом Израиля предоставить Украине ПВО, хотя у него есть аналогичные контракты с некоторыми арабскими странами, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский удивлен отказом Израиля предоставить Украине системы противовоздушной обороны и подчеркивает, что израильская сторона не помогла украинцам никаким оружием.

Об этом он заявил в интервью французским СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не знаю, что случилось со страной Израиль, я в шоке, я не понимаю, почему нельзя было дать нам противовоздушную оборону... Израиль из оружия ничего не дал, это не недостаточно, это ноль. Понимаю, у них сложная ситуация относительно Сирии, России, но я звонил двум руководителям, двум премьер-министрам Израиля и просил дать ПВО, они говорили, что они защищают свои земли", - сказал Президент.

Он подчеркнул, что, по данным разведки, у Израиля есть контракты с некоторыми арабскими странами по поставкам "оружия, защищающего небо".

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Зеленский отметил, что был удивлен таким отношением Израиля, учитывая, что выходцы из Украины среди других строили это государство, а ныне в стране проживает миллион людей из Украины.

В то же время глава государства подчеркнул, что израильское общество поддерживает Украину.

"Мои разговоры с руководством Израиля ничем не помогли Украине. российские разговоры с руководством Израиля, я уверен, полностью влияют на их действия. А я считаю Израиль великим государством, которое абсолютно независимо в принятии решений. И когда я знаю, что общественное мнение у израильтян на стороне демократии и на стороне Украины, то, конечно, если они боятся нам дать те или иные технологии по оружию, тогда, извините, в чем вопрос относительно ПВО? Это - оборона, она против ракет, летящих на наших людей", - констатировал Зеленский.

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Топ комментарии

  • Лилия Стацкая
    Ага!!! Може тепер ти розумієш Зепрезидент як ми були шоковані твоїми мостами та дорогами ,шашликами, мільярдом дерев,руйнуваням збройної програми, зривом операціі по арешту вагнерівців, та твоїм "ненагнітайте" під час війни,і коли армія орків стояла біля наших кордонів?Хоча чого було очікувати від триччі уклоніста ,що танцював перед сепарами ,коли наші хлопці гинули на Донбасі...
  • віктор федорович 31ee1569
    Зєля...відміняй закон про антисемітизм, поки сам під нього не попав...
  • Володимир Шевченко 805b5da6
    Ну щоб знали як з юдеями мати справу.
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