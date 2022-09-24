Я шокирован отказом Израиля предоставить Украине ПВО, хотя у него есть аналогичные контракты с некоторыми арабскими странами, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский удивлен отказом Израиля предоставить Украине системы противовоздушной обороны и подчеркивает, что израильская сторона не помогла украинцам никаким оружием.

Об этом он заявил в интервью французским СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не знаю, что случилось со страной Израиль, я в шоке, я не понимаю, почему нельзя было дать нам противовоздушную оборону... Израиль из оружия ничего не дал, это не недостаточно, это ноль. Понимаю, у них сложная ситуация относительно Сирии, России, но я звонил двум руководителям, двум премьер-министрам Израиля и просил дать ПВО, они говорили, что они защищают свои земли", - сказал Президент.

Он подчеркнул, что, по данным разведки, у Израиля есть контракты с некоторыми арабскими странами по поставкам "оружия, защищающего небо".

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Зеленский отметил, что был удивлен таким отношением Израиля, учитывая, что выходцы из Украины среди других строили это государство, а ныне в стране проживает миллион людей из Украины.

В то же время глава государства подчеркнул, что израильское общество поддерживает Украину.

"Мои разговоры с руководством Израиля ничем не помогли Украине. российские разговоры с руководством Израиля, я уверен, полностью влияют на их действия. А я считаю Израиль великим государством, которое абсолютно независимо в принятии решений. И когда я знаю, что общественное мнение у израильтян на стороне демократии и на стороне Украины, то, конечно, если они боятся нам дать те или иные технологии по оружию, тогда, извините, в чем вопрос относительно ПВО? Это - оборона, она против ракет, летящих на наших людей", - констатировал Зеленский.