В Кремле думают ввести военное положение и запретить выезд мужчин. Незаконную аннексию оккупированных территорий Украины планируют провести 30 сентября, - СМИ

В Кремле обсуждают возможность введения военного положения и запрета выезда мужчин за границу, а обращение президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию по поводу незаконной аннексии оккупированных территорий Украины 30 сентября будет проведено по аналогии с 2014 годом.

Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на российские пропаагадистские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Послание Владимира Путина к Федеральному собранию может состояться 30 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте. Источник сказал, что в этот день пройдет "протокольное мероприятие", уровень организации которого указывает на присутствие на нем президента РФ.

ТАСС со ссылкой на источник в Госдуме РФ сообщает, что в этот день может пройти "процедура вхождения "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей в состав России".

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ТАСС также сообщило, что 28 сентября Госдума рассмотрит законопроекты о "вхождении в состав России" оккупированных территорий Украины.

Источник в Совете Федерации заявил, что палата может рассмотреть "договор и закон о вхождении в состав РФ новых субъектов" 29 сентября.

По словам источников "Верстки", обращение Путина к Федеральному собранию может походить на события 2014 года, когда перед незаконной аннексией Крыма президент РФ произнес речь в Георгиевском зале Кремля в присутствии депутатов Госдумы РФ и сенаторов, а затем подписал "договор" о незаконной аннексии. Крым.

Также, по данным "Верстки", сейчас в Кремле обсуждается возможность введения военного положения. По словам собеседников издания, это произойдет в том случае, если Украина продолжит атаковать так называемые "присоединенные территории", то есть оккупированные РФ территории Украины, на которых будут сфабрикованы "референдумы" о присоединении к России.

План ввести военное положение два источника, близкие к Кремлю, называли "нежелательным, но возможным".

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Кроме того, по словам одного из них, запрет на выезд из России мужчин, подлежащих призыву, может быть объявлен еще до обращения президента, поскольку власти оценивают поток выезжающих из страны как "вызывающий тревогу".

В начале недели этот план будет обсуждаться президентом и представителями парламента и правительства РФ, тогда и будет окончательно сформулировано решение.