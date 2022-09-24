В оккупированном Мелитополе раздался громкий взрыв, - мэр Федоров
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В оккупированном россиянами Мелитополе Запорожской области в субботу вечером произошел громкий взрыв.
Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Силы сопротивления в очередной раз не дают оккупантам спокойно спать. Только что: громкий взрыв в северной части Мелитополя. По информации очевидцев в ту сторону поехала пожарная машина. Собираем информацию, где у оккупантов подгорело на этот раз", - сообщил он.