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В оккупированном Мелитополе раздался громкий взрыв, - мэр Федоров

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В оккупированном Мелитополе раздался громкий взрыв, - мэр Федоров
В оккупированном россиянами Мелитополе Запорожской области в субботу вечером произошел громкий взрыв.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Силы сопротивления в очередной раз не дают оккупантам спокойно спать. Только что: громкий взрыв в северной части Мелитополя. По информации очевидцев в ту сторону поехала пожарная машина. Собираем информацию, где у оккупантов подгорело на этот раз", - сообщил он.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Шухерять партизани.
  • Йцу Кенг 07b0c614
    ха-ха! наши еще и КА-52 приземлили!!! ))
    https://twitter.com/i/status/1573764942989332482
  • Йцу Кенг 07b0c614
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