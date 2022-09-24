В оккупированном Мелитополе раздался громкий взрыв, - мэр Федоров

В оккупированном россиянами Мелитополе Запорожской области в субботу вечером произошел громкий взрыв.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Силы сопротивления в очередной раз не дают оккупантам спокойно спать. Только что: громкий взрыв в северной части Мелитополя. По информации очевидцев в ту сторону поехала пожарная машина. Собираем информацию, где у оккупантов подгорело на этот раз", - сообщил он.

Также смотрите: ССО сбили "Иглой" российский бомбардировщик Су-34 стоимостью 1 млрд руб.. ВИДЕО