Ночью россияне обстреляли Николаев, повреждены жилые дома, - Сенкевич

Сегодня, 25 сентября, после часа ночи Николаев в очередной раз обстреляли оккупанты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"Сегодня после первой ночи Николаев снова подвергся обстрелам. И снова повреждены жилые дома. Есть попадание в сети водопровода.

На местах работают ремонтные бригады и коммунальщики. Наши специалисты осматривают попавшие под обстрелы районы", - говорится в сообщении.

Подробнее о последствиях будет сообщено позже.

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