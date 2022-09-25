Массированный удар по Запорожью: пострадала гражданская инфраструктура, повреждены учебные заведения и больница

В результате ночных обстрелов Запорожья пострадала гражданская инфраструктура города.

Об этом сообщил в телеграм-канале секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в многоквартирных домах и домах частного сектора повреждены окна. У части домов разрушена еще и кровля.

"Также повреждения получили учебные заведения и больница. На местах работают соответствующие службы. Коммунальщики приступают к работе. Есть пострадавшие люди. Информация относительно них уточняется", - информирует Куртев.

Читайте также: Войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Запорожью: по предварительной информации около 10 прилетов, - ОВА