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Режим Путина слабеет с каждым днем, ​​- премьер Польши Моравецкий

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Режим Путина слабеет с каждым днем, ​​- премьер Польши Моравецкий
В ближайшее время можно ожидать эскалации российской агрессии, но это не изменяет того факта, что с каждым днем режим Путина слабеет.

Такое мнение высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Послание Путина, в котором он объявил о мобилизации среди российских мирных жителей, должно было вызвать страх, но это свидетельствует не о силе России, а о глубоком кризисе, в котором она оказалась", - отметил он.

По словам Моравецкого, с самого начала вторжения весь мир смотрел "на позор русской армии, полуизношенную технику ушедшей эпохи, танки, брошенные посреди поля, солдат, которые, попав в украинский плен, заявляют, что им сказали, что они идут на учения, а не на обычную войну".

Глава правительства Польши напомнил, что Путин долгое время стремился не отправлять на фронт этнических россиян, "поэтому в первую очередь отправляли азиатские меньшинства из далеких российских республик".

По словам премьера, это свидетельствует не только о расистской политике кремля, но и о колоссальном давлении, под которым действует российская верхушка.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Якось не помітно.
    Режим триває тому що кацапи його підтримують.
  • Maksim Perepelitca
    Є таке відчуття що , попри все - розв'язка в цій війні близько . . Це поки що на інтуїтивному рівні , але це відчуття посилюється .
  • PREDATOR PREDATOR
    "Послання Путіна, в якому він оголосив про мобілізацію серед російських мирних жителів, мало викликати страх, але це свідчить не про силу Росії, а про глибоку кризу, в якій вона опинилася", - зазначив він. Джерело: https://censor.net/ua

    Немає практично на москальщині мирних жителів,це все бойові юніти.Вчителі,які приїхали на окуповані території,це мирні жителі? Особи,які проводять агітацію за референдум,це мирні жителі? Працівники росатому,на запорізькій АЕС,це мирні жителі? Блогери,які за війну,це мирні жителі? Попи рпц,які призивають вбивати українців,це мирні жителі? Може ті що в Європі виродки,з якими українські біженці мали конфлікти,може мирні жителі?
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