В ближайшее время можно ожидать эскалации российской агрессии, но это не изменяет того факта, что с каждым днем режим Путина слабеет.

Такое мнение высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Послание Путина, в котором он объявил о мобилизации среди российских мирных жителей, должно было вызвать страх, но это свидетельствует не о силе России, а о глубоком кризисе, в котором она оказалась", - отметил он.

По словам Моравецкого, с самого начала вторжения весь мир смотрел "на позор русской армии, полуизношенную технику ушедшей эпохи, танки, брошенные посреди поля, солдат, которые, попав в украинский плен, заявляют, что им сказали, что они идут на учения, а не на обычную войну".

Глава правительства Польши напомнил, что Путин долгое время стремился не отправлять на фронт этнических россиян, "поэтому в первую очередь отправляли азиатские меньшинства из далеких российских республик".

По словам премьера, это свидетельствует не только о расистской политике кремля, но и о колоссальном давлении, под которым действует российская верхушка.

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