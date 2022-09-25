Политика Германии по отношению к Украине - нечестная. Это стояние на одной ноге, с фальшивой улыбкой на лице - Качиньский

Председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский считает, что Германия ведет по отношению к Украине нечестную политику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Выступая на митинге, Качиньский заявил, что мобилизация в России имеет целью уничтожить Украинское государство. Поэтому от помощи Запада зависит, защитит ли она свою независимость.

"Украинцы сейчас имеют около миллиона вооруженных солдат, но это не значит, что они все на первой линии. Их нужно поддерживать современным оружием прежде всего, а также одеждой – идет зима. Им нужны различные средства обеспечения и создания предпосылок, чтобы армия была еще более многочисленной", - сказал экс-премьер Польши.

Как отмечается, он также заявил, что политика Германии в отношении войны в Украине нечестна, извращена.

"Это политика стояния на одной ноге, с фальшивой улыбкой на лице. Наша святая обязанность сделать все для того, чтобы Украина победила", - подчеркнул Качиньский.

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По его убеждению, война в Украине – это де-факто война России со всем Западом и миром демократии: "Это война, которая будет решать будущее на многие годы… Каждый, кто избегает помощи Украине, на самом деле тот, кто вредит, вредит и еще раз вредит, кто предает".

Польский политик указал, что Германия может сделать многое, но не делает.

"И они постоянно стремятся к миру, невыгодному для Украины, к миру, который побуждал бы россиян продолжать нападение", – сказал глава "ПиС", предупредив, что следующей целью кремля будет Польша.

"Поэтому наша святая обязанность сделать все, чтобы Украина выиграла эту войну… Эта война также наша война, война в наших интересах", - подчеркнул экс-премьер.