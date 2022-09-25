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РФ может использовать мобилизацию для усиления подразделений Росгвардии, - британская разведка

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РФ может использовать мобилизацию для усиления подразделений Росгвардии, - британская разведка
Российские власти могут использовать мобилизацию для усиления подразделений Росгвардии дополнительными силами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.

Известный российский националист депутат Думы Александр Хинштейн 21 сентября призвал распространить частичную мобилизацию российских вооруженных сил на Росгвардию.

"Учитывая необходимость подавления растущего внутреннего инакомыслия в России, а также оперативные задачи в Украине, Росгвардия, вероятнее всего, имеет особую нагрузку", - отмечается в отчете.

Подразделения Росгвардии сыграли важную роль как в боевой, так и в тыловой охране в Украине и ныне способствуют проведению псевдореферендумов относительно присоединения на оккупированных территориях.

"Силы предназначены для использования в целях внутренней безопасности, чтобы гарантировать преемственность путинского режима. Они были плохо подготовлены к интенсивным боевым действиям, с которыми столкнулись в Украине", - говорится в отчете.

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Во! Те що треба! І прямо з тюрем - у Росгвардію! "Досвід" є - більше половини радянської міліції перших років після громадянської війни складали колишні "урки"! Та й в армії було немало - один Котовський чого вартий!
  • Артем 42df2539
    Я поважаю Британців, але оцей бойовий досвід росгвардії - це реально прикольно. Вони кийками можуть тільки дітей та жінок бити, як тільки їм дають пізди, все кінець
  • Frol Fedoroff
    А ВСУ что с того? Что это меняет на фронте?
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