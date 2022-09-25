Общие боевые потери РФ с начала войны – около 56,7 тыс. человек, 259 самолетов, 220 вертолетов, 2 275 танков, 1 368 артсистем и 4 832 бронированные машины. ІНФОГРАФІКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 25 сентября потери личного состава противника составляют около 56 700 человек.