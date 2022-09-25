Барселона стала побратимом Киева и расширит поддержку, - Кличко

Киев и Барселона стали городами-побратимами. Соглашение о сотрудничестве городов подписали в Барселоне мэр украинской столицы Виталий Кличко и мэр Барселоны Ада Колоу.

Об этом сообщает сайт КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня очень важно сотрудничество на уровне городов, потому что именно города играют ключевую роль в развитии государств и углублении сотрудничества между ними. Столица Украины развивает сотрудничество с европейскими городами. Привлекает помощь от партнеров, убеждает их в необходимости дальнейшей поддержки Украины. Мы должны быть сильными вместе! Победа Украины в войне с российскими варварам – это залог мира и спокойствия по всей Европе", – подчеркнул Кличко.

Он отметил, что Барселона оказывает существенную помощь Киеву и Украине с начала широкомасштабной войны. В частности, передала Украине пожарные автомобили, присылает гуманитарную помощь, предоставляет временное убежище украинским беженцам.

Мэр Барселоны Ада Колоу подчеркнула, что Барселона и дальше будет помогать и поддерживать Киев и Украину. В частности, мэры обсудили сотрудничество в сфере общественного транспорта, экологии, smart city и культуры.

Барселона стала седьмым европейским городом, с которым Киев подписал соглашение о побратимстве с начала широкомасштабной агрессии россии. Ранее городами-собратьями Киева стали Мадрид, Париж, Марсель, Лион, Осло и Гамбург. В то же время, побратимство с Москвой и Минском разорвано. Всего у столицы Украины сейчас 63 города-побратима

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