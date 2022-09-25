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Барселона стала побратимом Киева и расширит поддержку, - Кличко

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Барселона стала побратимом Киева и расширит поддержку, - Кличко
Киев и Барселона стали городами-побратимами. Соглашение о сотрудничестве городов подписали в Барселоне мэр украинской столицы Виталий Кличко и мэр Барселоны Ада Колоу.

Об этом сообщает сайт КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня очень важно сотрудничество на уровне городов, потому что именно города играют ключевую роль в развитии государств и углублении сотрудничества между ними. Столица Украины развивает сотрудничество с европейскими городами. Привлекает помощь от партнеров, убеждает их в необходимости дальнейшей поддержки Украины. Мы должны быть сильными вместе! Победа Украины в войне с российскими варварам – это залог мира и спокойствия по всей Европе", – подчеркнул Кличко.

Он отметил, что Барселона оказывает существенную помощь Киеву и Украине с начала широкомасштабной войны. В частности, передала Украине пожарные автомобили, присылает гуманитарную помощь, предоставляет временное убежище украинским беженцам.

Мэр Барселоны Ада Колоу подчеркнула, что Барселона и дальше будет помогать и поддерживать Киев и Украину. В частности, мэры обсудили сотрудничество в сфере общественного транспорта, экологии, smart city и культуры.

Барселона стала седьмым европейским городом, с которым Киев подписал соглашение о побратимстве с начала широкомасштабной агрессии россии. Ранее городами-собратьями Киева стали Мадрид, Париж, Марсель, Лион, Осло и Гамбург. В то же время, побратимство с Москвой и Минском разорвано. Всего у столицы Украины сейчас 63 города-побратима

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Топ комментарии

  • Olga Belanova
    хто б міг подумати, шо Іспанія, яка завжди на розслабоні, і на іншому кінці Європи, буде допомагати Україні с нарягою, і снарядами і багато чим іще.
    Нагадаю, королева Летиція на власні кошти закупила і додала до кожного ящика зі снарядам... по кавелдику сервелату)) Вместе с оружием королева передала украинским бойцам колбасу и записку Королева Испании Летиция передала украинским военным трогательную записку вместе с оружием, которое ее страна поставила бойцам ВСУ. Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко Так, по словам журналиста, в упаковках с одноразовыми гранатометами, присланными украинским военным из Испании, также были спрятаны испанские колбасы, а к инструкции прилагалась открытка с подписью: "Желаю победы. С любовью, Летиция". Журналист отмети, что украинские бойцы даже не сразу поняли, что это записка от королевы Испании.
  • Olga Belanova
    а ти з якого окопу сереш на людину, яка зібрала для України мільйони і на тероборону столиці воюючої держави - також?
  • Паскваллі Джавдєтовіч
    А квіти в Марбел'ї полив?
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